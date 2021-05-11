Генсек ООН призвал к немедленному прекращению эскалации между Палестиной и Израилем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен растущей напряженностью между Палестиной и Израилем и призывает к незамедлительной деэскалации.

Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ситуацией на оккупированной палестинской территории и в Иерусалиме, включая эскалацию в секторе Газа, а также ситуацию в оккупированном Восточном Иерусалиме», — сказал он.

«Эта стремительно растущая эскалация должна немедленно прекратиться», — добавил Дюжаррик. «Контакты проводятся на всех уровнях со всеми вовлеченными сторонами, чтобы помочь деэскалации ситуации», — пояснил он.

Ситуация вокруг палестино-израильского конфликта начала обостряться с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах Восточного Иерусалима — у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.