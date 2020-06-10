Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов

Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РБК.

«Становится очевидным, что, если не будут предприняты немедленные действия, может разразиться глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация, которая может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых, — сказал Гутерриш.

По его словам, уже сейчас 820 млн человек не имеют достаточно еды и эти цифры, без сомнения, будут расти. «Наши системы поставок продуктов страдают и пандемия COVID-19 ухудшает положение вещей», — сказал генсек ООН.

Организация рекомендует странам признать систему питания населения как важнейшую и обеспечить защиту тех работников, которые работают в этом секторе. Также властям рекомендуется усилить поддержку производства продуктов, транспорта и местных рынков, чтобы обеспечить бесперебойные поставки еды.

Помимо этого ООН считает необходимым расширить меры социальной поддержки для того, чтобы наиболее уязвимые слои населения, например, дети, беременные и кормящие женщины, а также люди преклонного возраста имели доступ к продовольствию.

В конце апреля в ООН заявили о возможном голоде «библейских масштабов», с которым может столкнуться человечество из-за пандемии коронавируса. Эксперты Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН подсчитали, что к концу 2020 года 265 млн человек могут ощутить острую нехватку продовольствия. По словам исполнительного директора ВПП Дэвида Бизли, пандемия является худшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны.