Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны готовиться к продолжительному конфликту в Украине.

«Мы должны быть готовы к долгому пути», — сказал он в выпущенном в воскресенье интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. По его мнению, Россия не намерена отказываться от своих целей в Украине. Столтенберг считает, что мобилизация в РФ говорит о возможной попытке нового наступления российских войск.

Говоря о возможности заключения мира Москвы и Киева, генсек НАТО подчеркнул, что условия договора об урегулировании конфликта будут зависеть от ситуации на поле боя. «Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, также будет и с этой войной. Но мы знаем, что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя», — указал он. В этой связи Столтенберг считает необходимым для Запада продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы «убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы».