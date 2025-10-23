Начальник генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Франции генерал Фабьен Мандон призвал армию начать подготовку к крупному военному конфликту через три-четыре года. Об этом 22 октября сообщила газета Le Figaro.

«Первая задача, которую я поставил перед вооруженными силами, — это быть готовыми к шоку через три-четыре года, который будет своего рода испытанием — возможно, испытание уже существует в гибридных формах — но, возможно, насильственным», — приводит слова Мандона газета.

По информации издания, генерал сформулировал свою позицию в контексте противостояния с Россией. Глава генштаба также обратил внимание на необходимость усиления оборонного бюджета и модернизации вооружения государства.