Генсек НАТО рассказал о разногласиях между альянсом и Турцией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 марта, обращаясь к членам комитета по иностранным делам Европарламента коснулся взаимодействия с Турцией, в отношении которой он выразил «серьезную озабоченность». По словам Столтенберга, позиции Анкары и Североатлантического альянса расходятся по вопросу о спорных островах в Восточном Средиземноморье, по решению Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, а также по ситуации с демократическими правами человека в этой стране.

«Но я считаю, что НАТО по крайней мере может обеспечить важную платформу для обсуждения этих вопросов, поднятия их и проведения серьезных дебатов и дискуссий по различным проблемам», — резюмировал глава альянса.

С начала января командование Объединенной оперативной группой высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) перешло к Турции.

Создать передовую группу VJTF главы государств и правительств стран НАТО решили на саммите в Уэльсе в 2014 году в качестве ответа на изменившуюся обстановку в сфере безопасности после аннексии Крыма Россией. Члены НАТО командуют VJTF по принципу ротации. Так, Польша возглавляла группу в 2020 году, Германия — в 2019-м, а Италия — в 2018-м. (DW)