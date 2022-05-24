Ни одна другая страна НАТО не подвергалась террористическим атакам столько, сколько Турция.

Как передает ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Давосском экономическом форуме.

Он отметил, что Турция является важным союзником НАТО, и она сыграла ключевую роль в борьбе с ИГИЛ.

Генсек НАТО добавил, что стратегическая позиция Турции важна для всего альянса. Столтенберг заявил, что Турция признает важность решения проблем, связанных с членством Швеции и Финляндии в НАТО.

«Мы должны найти путь для продвижения», — подчеркнул Столтенберг.