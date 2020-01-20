Генпрокурор России Юрий Чайка покидает свой пост

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора вместо Юрия Чайки в связи с его переходом на новую работу. Как передает РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Пятнадцатого января после оглашения послания главы государства Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку. Сейчас идет процесс формирования нового правительства.

Чайка занимал пост генерального прокурора с июня 2006 года.

| 2020-01-20T15:06:12+00:00 20 января 2020, 17:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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