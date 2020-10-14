Генпрокуратура распространила информацию о гибели еще одного гражданского лица в результате обстрела Тертера

Военно-политическое руководство страны-агрессора Армении продолжает террористические действия в отношении гражданского населения, грубо нарушая основополагающие нормы и принципы международного права, в том числе положения Женевской конвенции 1949-го года о защите гражданского населения во время военных действий и дополнительных протоколов к ней.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, с утра 14.10.2020 г. противник подвергает обстрелу из тяжелой артиллерии и ракет Тертерский район.

Утром около 09.00 от разрыва снаряда, выпущенного противником, погиб житель поселка Нарлы Тертерского района Ахундов Адалят Захид оглу (1969 г.р.), дому нанесен ущерб.

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия.