Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк направила повестки двум взрослым детям бывшего президента Дональда Трампа, Дональду Трампу-младшему и Иванке Трамп, в рамках гражданского дела о мошенничестве, сообщила в понедельник газета New York Times со ссылкой на судебный документ.

Как пишет издание со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, повестки были вручены 1 декабря наряду с повесткой на имя самого Дональда Трампа.

Бывший президент подал в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк, демократа Летицию Джеймс, пытаясь заблокировать расследование в отношении его компании, и обвинил Джеймс в партийной предвзятости.

Прокуратура хочет допросить Трампов, чтобы установить, не манипулировала ли корпорация Trump Organization оценками своего недвижимого имущества.

Указанное расследование проводится отдельно, но оно связано с уголовным расследованием в отношении Trump Organization, которое ведет окружная прокуратура Манхэттена. В частности, прокуроры пытаются установить, не завышала ли компания стоимость некоторых объектов недвижимости для получения ссуд и налоговых льгот. Джеймс подключилась к этому исследованию в мае прошлого года.

По данным Times, еще один взрослый сын Трампа, Эрик Трамп, был допрошен генеральной прокуратурой в октябре 2020 года. (Голос Америки)