Более 80 человек, которые принимали участие в проходящих с конца апреля в Колумбии протестах, продолжают числиться пропавшими без вести. Об этом в четверг сообщили в Генеральной прокуратуре южноамериканской республики.

«На сегодняшний день осталось определить местонахождение 84 человек из 572», — говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте ведомства.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились. Пострадали уже более 2,3 тыс. человек, погибли не менее 50.(ТАСС)