Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск трех предпринимателей армянского происхождения

Как сообщалось, по фактам незаконной предпринимательской деятельности иностранных граждан армянского происхождения на оккупированных территориях Лачинского, Кельбаджарского и других оккупированных районах Азербайджанской Республики в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики 21.10.2015 и 30.03.2018-го года были возбуждены уголовные дела по статьям 192.2.3 (незаконное предпринимательство) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса.

Одно из этих уголовных дел касалось села Вежнали Зангиланского района, которое было оккупировано, но недавно освобождено в результате успешных операций нашей национальной армии.

Так, на основании постановления Следственного управления Генеральной прокуратуры, Министерством налогов Азербайджанской Республики было установлено, что филиал Vallex Group, закрытое акционерное общество «Base Metals», официально зарегистрированный в Швейцарии, за 2009-2017 годы получило незаконный доход в размере 301 миллион 918 тысяч манат от месторождений драгоценных металлов в селе Вежнали Зангиланского района.

По указанным статьям обвиняются финансовый инвестор Vallex Group, гражданин Швейцарии Вартан Сирмакес, ее глава Валерий Меджлумян, а также исполнительный директор компании «Base Metals» Артур Мкртумян, в отношении них решениями суда была избрана мера пресечения в виде ареста и все трое были объявлены в международный розыск следственным органом.

С целью выяснения размера ущерба, нанесенного государству и гражданам Азербайджана, и других обстоятельств, имеющих значение для следствия, сотрудниками прокуратуры проводятся следственные действия с осмотром территорий освобожденного 30.10.2020-го года села Вежнали, на которых в течение многих лет эксплуатировались месторождения золота.

Помимо этого, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обратилась в компетентные органы Швейцарии с запросом об оказании международной правовой помощи для осуществления необходимых следственных действий по уголовному делу.

Генеральная Прокуратура Азербайджанской Республики заявляет, что принимаются все необходимые меры в рамках международного права для привлечения к ответственности и введения санкций в отношении физических и юридических лиц, занимающихся незаконной экономической и иной деятельностью на оккупированных Арменией и освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.