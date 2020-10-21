Генпрокуратура Азербайджана обратилась к иностранным гражданам-наемникам

В ходе проведенных Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики расследований было установлено, что в последние дни члены различных террористических организаций, в том числе иностранные граждане, незаконно пересекая государственную границу через территорию Армении без надлежащих документов, прибывают на оккупированные территории Азербайджанской Республики, сколачивают там незаконные вооруженные формирования и участвуют в качестве наемников в военных действиях против Азербайджана.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в целях предотвращения подобных случаев были подготовлены просветительские видеоролики на французском, испанском, немецком, русском, английском и арабском языках.

Генпрокуратура призвала иностранных граждан не участвовать в оккупационных действиях против Азербайджана.

| 2020-10-21T13:31:56+04:00 21 октября 2020, 14:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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