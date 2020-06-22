Генпрокуратура Азербайджана об арестах ряда должностных лиц ИВ Абшеронского района

В некоторых СМИ распространена неподтвержденная информация о задержании ряда должностных лиц Исполнительной власти Абшеронского района во время оперативно-розыскных мер, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, сообщает Генпрокуратура.
Пресс-служба Генпрокуратуры планирует предоставить общественности подробную информацию о результатах проведенных мероприятий.
С целью пресечения распространения информации, которая может ввести в заблуждение общество, просьба уточнять сведения в пресс-службе Генеральной прокуратуры.