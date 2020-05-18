Геноцид и размышления: о чем в Украине предпочитают не вспоминать?

В Украине 18 мая отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар. Напомню, что, депортация была проведена за несколько дней с 18 по 20 мая 1944 года. В операции были задействованы 32 тысячи сотрудников НКВД. Около 190 тысяч крымских татар по официальным данным, а по сведениям Национального движения крымских татар — 423 100 человек, погрузили в вагоны и повезли в Среднюю Азию и в несколько регионов РСФСР, в том числе в Марийскую АССР.

Уже в дороге люди начали умирать от голода, болезней и отсутствия медицинской помощи. Умерших не давали хоронить, а просто выбрасывали из вагонов. В Средней Азии людей поселили в бараках, не приспособленных для нормальной жизни. Выдержав долгий путь, они начали умирать от голода и болезней целыми семьями. За первые полтора года после переселения погибло около половины депортированных крымских татар. В 1990-е годы началось массовое возвращение крымских татар на родину, но многие из них не смогли вернуться в районы, откуда они или их родители были выселены в 1944 году. По возвращению в Крым им опять пришлось все начать с нуля: покупать или строить жилье, устраиваться на работу.

«Азербайджанцы переживают эту трагедию, как свою. Ведь, в тот же советский период сотни тысяч азербайджанцев были оторваны от земли их предков, которая на тот момент уже стала Армянской ССР. Все мы помним, что 23 декабря 1947 года Советом Министров СССР было принято Постановление «О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР», по которому, в 1948-1950 гг., должно было быть переселено 100 тысяч колхозников, а также другое азербайджанское население. В 11-м пункте постановлялось: разрешить Совету Министров Армянской ССР, освобождаемые азербайджанским населением постройки и жилые дома, в связи с его переселением в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР, использовать для расселения зарубежных армян, прибывающих в Армянскую ССР. Вот так, азербайджанцев лишали Родины»,- написал на своей странице в Фейсбук глава ОДАУ Хикмет Джавадов.

Он также напомнил, что ближе к распаду СССР армянские националисты осуществили политику «полного решения азербайджанского вопроса», в результате которой в современной Армении, которая во многом создана на исконно азербайджанских землях, не осталось этнических азербайджанцев. «Не осталось их и в Нагорном Карабахе и семи прилегающих районах АР, которые вот уже почти три десятка лет находятся под армянской оккупацией. Общее количество азербайджанцев, в отношении которых были осуществлены депортация и Геноцид, превышает полтора миллиона человек! Именно поэтому, мы понимаем боль крымскотатарского народа, разделяем его скорбь. Мы желаем каждому крымскому татарину вернуться на свою историческую Родину, в дома своих предков»,- подчеркнул глава ОДАУ.

Высказался на сей счет и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. «Сегодня мы вместе с нашими братьями и сестрами выражаем сочувствие и разделяем боль от последствий насильственной депортации крымских татар со своей Родины в 1944 году. Это очередное красноречивое преступление сталинского тоталитарного режима, преступление против человечности, геноцид, который не имеет никакого оправдания», — подчеркнул он. А президент Украины Владимир Зеленский обратился к соотечественникам в день памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В Telegram-канале своего офиса он заявил, что «Крым вернется в Украину».

«Крымские татары и украинцы вернутся к родным очагам, соберутся за одним столом, чтобы вместе произнести: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!», -заявил Зеленский. Кроме того, на здании офиса президента разместили световую проекцию, символизирующую солидарность украинского и крымскотатарского народов. Все эти шаги, безусловно, правильные и нужные. Но, никто из опрошенных мною украинских политиков и политологов, а таковых было более десятка человек, не сумел вспомнить, что именно Владимир Зеленский сделал для возвращения Крыма в состав Украины. Не вспомнил никто и конкретных его действий по защите оставшихся в аннексированном РФ полуострове крымских татар.

И тут наступает период очень неудобных напоминаний. Для начала вспомним, что Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» признал депортации народов СССР актом геноцида. Статья 4 данного закона провозгласила, что агитация, препятствующая реабилитации репрессированных народов, подвергшихся клеветническим нападкам, не допускается, а лица, совершающие такие действия, должны привлекаться к ответственности. Далее, 21 апреля 2014 года, после аннексии Крыма со стороны РФ, президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

Лишь после этого, Верховная Рада Украины, в 2015 году признала депортацию Геноцидом крымскотатарского народа и установила День памяти жертв Геноцида крымскотатарского народа 18 мая. Иными словами, за все время независимости Украины, покуда Крым был в составе этого государства, Украина не признавала Геноцид крымскотатарского народа, хотя для того были все возможности. Лишь после потери Крыма, в результате его аннексии со стороны РФ, в Украине решили назвать вещи своими именами.

Все дело в том, что крымские татары до 2014 года воспринимались как потенциально не лояльные Киеву граждане страны. Это факт, как и отсутствие эффективной политики тогдашнего руководства Украины в Крыму в целом. Вот и сейчас, в заявлении президента Зеленского больше желания проговорить правильную тему, чем конкретики. На этом фоне любопытные данные привел опрос социологической группы «Рейтинг». Украинские социологи выяснили, кого жители страны считают лучшим из президентов. Первое место занял второй президент Украины Леонид Кучма с 20% голосов. За ним идет шестой президент Владимир Зеленский (16%), а 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук.

То есть, уже вовсю ностальгируют по тому политику, против которого выходили на Майдан, кричали «Кучму-геть!». Уже за скобки выносится то, что именно при Кравчуке, Кучме, Ющенко были созданы условия для аннексии Крыма. Тут целый «букет» провалов, начиная от нежелания заниматься усилением армии, видеть в РФ потенциального оккупанта, хотя в РФ никогда не скрывали претензий на Крым, и заканчивая вопросом крымскотатарского населения. Того самого, чей Геноцид сегодня вспоминают в Украине.