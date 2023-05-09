Сооснователь Apple Стив Возняк считает, что в руках недобросовестных людей генеративные нейросети вроде ChatGPT могут привести к росту мошеннической активности и дезинформации в сети. Об этом Возняк рассказал в новом интервью изданию BBC.

«ИИ настолько умен, что открыт для мошенников, которые хотят обмануть вас, выдавая себя за других», – сказал Возняк.

По его словам, в обсуждаемом контексте ИИ хорош тем, что умеет создавать текст, который «звучит очень умно». При этом Возняк считает, что слабой стороной ИИ в общении с людьми остаются эмоции. Именно по той причине, что алгоритмам не хватает эмоций, по словам Возняка, нейросети никогда не заменят человека.

Для того, чтобы ИИ стал более безопасной технологией, правительство должно ввести ответственность за публикацию фейков, сгенерированных алгоритмами. Также ответственность за последствия должны нести и IT-гиганты. При этом Возняк сомневается, что регулирующие органы все сделают правильно.

«Я думаю, силы, которые гонятся за деньгами, победят и в этот раз, что довольно печально», – сказал Возняк. (gazeta.ru)