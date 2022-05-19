Начальник Генштаба ВС России генерала армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли 19 мая провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Стороны, по сообщению, обсудили ряд взаимно интересующих вопросов, включая ситуацию в Украине.

Ранее, 13 мая, министру обороны США Ллойду Остину удалось созвониться с министром обороны России Сергеем Шойгу впервые с 24 февраля, вторжения России в Украину. Как сообщалось, разговор Шойгу и Остина длился около часа, тон переговоров был «профессиональным». Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи. Как тогда отмечали в агентстве Reuters, эта беседа не решила никаких конкретных вопросов и не изменит действия России в Украине.