Гендиректор ВОЗ ответил на обвинения Помпео

Комментарии госсекретаря США Майкла Помпео о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сделанные им на днях в Лондоне, являются неприемлемыми и необоснованными, заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Так глава организации отреагировал на сообщения прессы о том, что Помпео на встрече с британскими парламентариями якобы заявил о подкупе руководства ВОЗ Китаем, передает ТАСС.

«Эти комментарии являются неверными, неприемлемыми и не имеют оснований», — отметил он. «Единственная цель всей нашей организации — это спасение жизней, — подчеркнул гендиректор. — ВОЗ не будет разрушена этими комментариями».

«Одной из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся, является политизация этой пандемии [вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19]», — указал Тедрос Аданом Гебрейесус. «Я призываю все страны работать вместе. Политика и пристрастность усугубили дело. Очень важны научные решения и солидарность [в борьбе с пандемией]», — добавил гендиректор.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, Помпео заявил во время приватной встречи с британскими законодателями в Лондоне во вторник, что, согласно данным разведки, «Китай «купил» главу Всемирной организации здравоохранения». Агентство сослалось на «знакомых с данным вопросом лиц», не раскрыв их имен.

7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.