В 2020 году на саммите ОДКБ в Ереване документ был согласован и одобрен всеми министрами.

Об этом в интервью местным СМИ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, документ предусматривал предоставление дополнительного вооружения для охраны границы, проведение специальных тренировок и размещение миссии ОДКБ на границе: «Это факт. А наутро, когда премьер-министр Армении открывал саммит, сказал, что консенсуса не получилось».

Лавров рассказал также о размещении миссии Евросоюза и отметил, что ее обещали на два месяца, но сейчас она бессрочная: «Там уже канадцы, туда же хотят другие члены НАТО. Это уже не евросоюзовская миссия, это уже будет миссия НАТО», — отметил Лавров.

Лавров ответил и на обвинения Армении в адрес ОДКБ.

Глава МИД РФ отметил, что руководство Армении еще не делимитировало границы страны и в таких условиях рано говорить об указании зоны ответственности ОДКБ в Армении: «Поэтому прежде чем говорить, что ОДКБ обязана обозначить свою зону ответственности, надо обозначить границы Армении, завершить делимитацию, чем активно армянское руководство занимается».