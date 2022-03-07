«Я повторяю свой призыв — и пусть он будет слышен громко и ясно — мы должны предотвратить ядерный инцидент на Украине. Давайте не будем прятаться за решения «все» или «совсем ничего», — сказал Гросси, выступая перед советом управляющих МАГАТЭ.

«Мы видим, что происходит на местах на Украине. На этот раз, если случится ядерная авария, причиной будет не цунами, вызванное матушкой-природой. Это будет результат человеческой неспособности действовать, когда мы знали, что можем, и знали, что должны», — подчеркнул он.