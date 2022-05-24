Участники Всемирной ассамблеи здравоохранения в ходе 75-й специальной сессии в Женеве переизбрали действующего главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса на второй срок, передает РИА Новости.

Как было объявлено в ходе спецсессии, во вторник на закрытом заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения была принята резолюция по вопросу о назначении генерального директора. Глава ВОЗ может переизбираться неограниченное количество сроков.

Впервые Тедрос Адханом Гебрейесус был избран государствами-членами ВОЗ на пост генерального директора организации в мае 2017 года.