Лето в самом разгаре – пора отпусков и отдыха. Но многие ли жители нашей страны могут позволить себе полноценно отдохнуть, учитывая нестабильность на рынке труда и рост цен?

Согласно опросу Центра социальных исследований (ЦСИ), 50,6% опрошенных ответили, что планируют провести летний отдых в своем доме (квартире), 31,7% — в других районах (городах) страны, 6,2% респондентов планируют провести летние каникулы в загородном доме, 2,9% — в определенных туристических центрах и центрах отдыха, а 2,6% — в зарубежных странах.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, председатель правления Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди поделился своим мнением по поводу летнего отдыха наших граждан:

– Лето – высокий сезон для туристической сферы, в общем, а также активное время для туристов, в частности. Есть туристические направления, которые популярны круглый год, к примеру, лечебно- оздоровительный туризм, познавательный и прочие. Но, в целом, туризм резко оживает именно в летний сезон, который длится по-разному, в зависимости от географического расположения направления. У нас лето не такое длинное, по сравнению с турецким сезоном либо побережьем Красного моря ряда стран. Но, если принимать во внимание весенне-осеннее время года, можно смело говорить о 5 месяцах средневысокого и высокого сезона для туризма.

Одним из положительных эффектов пандемии на туризм, стало развитие внутреннего туристического рынка на фоне удорожания и ограничений в выездном туризме. Рост в этом направлении составил сотни процентов.

До пандемии на туристическом рынке по неофициальным данным работало порядка 4 тысяч туристических организаций, многие конечно же были турагентами. И более 65% из них предлагали только лишь внутренние туры по стране, 90% из которых носят экскурсионный характер, то есть однодневные посещения дестинаций без ночлега. Почему именно «однодневки» стали наиболее популярными? Из-за ограниченного количества малых и средних средств размещения и отсутствия реальной конкуренции в этом сегменте, а значит, отсутствия альтернативных цен на проживание, погони за легкими деньгами со стороны турагенств, слабого регулирования данного рынка, а также иных социально-экономических причин.

На внутреннем рынке достаточное разнообразие туристических услуг, начиная с однодневных поездок до многодневных с размещением и пакетом услуг. В этом году в регионы страны уже было более 0,5 миллиона поездок, и эта цифра будет расти. Растет число проводимых мероприятий, которые привлекают дополнительных туристов и экскурсантов.

Но количество малых и средних средств размещения, альтернативных ночлегов растет не такими темпами, как бы этого хотелось видеть. Уверен, что мы можем придать импульс развитию малого и среднего бизнеса в данном сегменте, путем создания наиболее благоприятных условий, применяя различные экономические инструменты, мотивируя предпринимателей к более активным действиям. Только так можно увеличить конкуренцию и добиться регулирования цен в пределах принятых социально-экономических норм и требований. Кроме того, отели и иные альтернативные средства размещения должны тесно сотрудничать с профсоюзами, которые могут покрывать часть расходов для сотрудников той или иной отрасли. Сегодня малое и ограниченное количество средств размещения вовлечено в эту схему.

Выездной туризм, по словам Дюбенди, также восстанавливается.

«Наши граждане стали чаще себе позволять зарубежные поездки, но еще не так как до пандемии. Зарубежные поездки подорожали, но появилось больше предложений. По некоторым направлениям динамика очень высокая. К примеру, это Турция, Египет, ОАЭ. Ранние продажи туров в Египет, к примеру, стоили порядка 1500 манат на человека. Это 6-7 дневные туры, где все включено, сейчас цены уже выше. Идентичные туры, то есть с проживанием в 4-5* отелях на курортах Турции стоят на порядок дороже. Хотя всегда можно найти скидки по раннему бронированию или по горячим продажам «последнего дня». Выезжают более обеспеченные граждане страны, у которых и запросы высокие, поэтому в выездном туризме больше популярны туры с размещением в 4-5* отелях первой береговой линии», – сказал эксперт.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в свою очередь отметил, что мало кто в нашей стране отдыхает длительное время.

«Часто отдых длится недели две и на него, если он в пределах Родины, уходит где-то 1000 манатов в неделю на семью из трех человек. Конечно, все зависит от того, где отдыхать. Цены на аренду дач выросли, в регионах увеличилась не только стоимость проживания, но и продуктов питания. За один кутаб в туристической зоне придется выложить маната два, уже не говорю о еде повесомее. Вообще, подорожала жизнь и отдых соответственно тоже», – сказал он.

По его словам, если говорить об отдыхе летом внутри страны, то где-то 15-20% населения считают, что они отдохнули. Но это могут быть короткие поездки в регионы, максимум на три дня, поездки на море каждый день.

«По сравнению с прошлым годом многие путешествия за границу подорожали процентов на 30-40%. Популярный у нас отдых в Турции подорожал, в Грузии тоже, тем более что попасть туда можно только авиасообщением. В Европе, – заявил Агаев, – нужно не менее 100 евро в день на каждый день пребывания в стране, но на комфортный отдых нужно где-то 150 евро, и это без расходов на перелет и проживание. За рубежом отдыхает где-то 2-3% нашего населения. Это связано и с подорожанием, и с тем, что в мире нестабильная ситуация, люди опасаются куда-то ехать».