«Барселона» заплатила больше всех за трансферы этим летом в Европе.

ESPN сообщает, что в межсезонье каталонский клуб потратил в общей сложности 164,11 млн евро.

После «Барселоны» по тратам на трансферы идет «Бавария», заплатившая этим летом за новичков 124 млн фунтов (почти 147,5 млн евро). «Арсенал», занимающий в списке третье место, потратил 119 млн фунтов (141,5 млн евро), а идущий следом «Манчестер Сити» – 98 млн фунтов (116,5 млн евро).

Следом идут «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль», «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». (sports.ru)