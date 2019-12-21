«Газпром» выплатит Украине $2,9 млрд до 29 декабря

«Газпром» должен исполнить решение Стокгольмского арбитража и выплатить Украине 2,9 миллиарда долларов до 29 декабря, передает TACC со ссылкой на представителя российского газового холдинга.

Он пояснил, что до этого времени должно быть заключено мировое соглашение с украинскими властями, которое предполагает снятие претензий Антимонопольного комитета. Эти претензии составляют примерно 7,4 миллиарда долларов и включают в себя штраф и пеню.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом», помимо выплаты по решению Стокгольмского арбитража, предусматривает отказ от новых претензий и отзыв исков. Он также сообщил, что компании могут рассмотреть возможность поставок российского газа на Украину с ценообразованием на базе германского газового хаба NCG.

| 2019-12-21T17:33:59+00:00 21 декабря 2019, 17:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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