«Газпром» выплатит Украине $2,9 млрд до 29 декабря

«Газпром» должен исполнить решение Стокгольмского арбитража и выплатить Украине 2,9 миллиарда долларов до 29 декабря, передает TACC со ссылкой на представителя российского газового холдинга.

Он пояснил, что до этого времени должно быть заключено мировое соглашение с украинскими властями, которое предполагает снятие претензий Антимонопольного комитета. Эти претензии составляют примерно 7,4 миллиарда долларов и включают в себя штраф и пеню.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом», помимо выплаты по решению Стокгольмского арбитража, предусматривает отказ от новых претензий и отзыв исков. Он также сообщил, что компании могут рассмотреть возможность поставок российского газа на Украину с ценообразованием на базе германского газового хаба NCG.