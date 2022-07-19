Российский «Газпром» сообщил клиентам в Европе, что не может гарантировать поставки газа из-за «чрезвычайных не зависящих от него обстоятельств», сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на письмо компании.

Речь идёт о поставках газа в Германию и за её пределы через трубопровод «Северный поток-1». По данным агентства, письмо «Газпрома» было получено четыре дня назад, но касалось поставок начиная ещё с 14 июня.

Представитель консалтинговой компании Energy Aspects Тревор Сикорски заявил Bloomberg, что объявление о форс-мажоре задним числом может говорить о том, что «Газпром» не планирует 21 июля возобновлять поставки газа по «Северному потоку — 1». В этот день должно завершиться плановое техобслуживание газопровода.

Среди получателей письма – крупнейший импортер российского газа в Германии Uniper. Компания сообщила, что официально отклонила заявление «Газпрома», считая его необоснованным. Предупреждение о форс-мажорах также получил крупнейший немецкий производитель электроэнергии RWE.

Однако австрийская нефтегазовая группа OMW заявила, что ожидает возобновление поставок по «Северному потоку-1», как и планировалось ранее.

Власти Европы опасаются, что Россия может шантажировать другие страны поставками газа, требуя снять санкции. В Москве это категорически отрицают. (svoboda.org)