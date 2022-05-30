Нидерландская GasTerra уведомила «»Газпром экспорт», что не намерена платить за газ в рублях, «Газпром экспорт» на конец дня 30 мая не получил от компании платеж за поставки газа в апреле и остановит прокачку с 31 мая, сообщила российская компания.
«Нидерландская компания «Газтерра» (GasTerra B.V.) уведомила ООО «Газпром экспорт», что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 года и в соответствии со схемой, предложенной «Газпром экспортом», — сообщила компания.
«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Газтерра» платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Газтерра» о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом», — также говорится в сообщении.