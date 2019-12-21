Газпром и Нафтогаз подпишут договор на 5 лет

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подпишут транзитный договор на пять лет, сообщил журналистам источник в «Газпроме».

При этом, по его данным, в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубометров.

Как ранее сообщили журналистам в «Газпроме», российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

По итогам консультаций с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, министра энергетики Александра Новака и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с российской стороны, Россия и Украина подписали Протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований, говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго РФ.

Как сообщалось, газовые переговоры Украины, России и ЕС продолжились в Минске в трехстороннем формате в пятницу. От «Газпрома» в них принял участие глава компании Алексей Миллер.

На состоявшихся в четверг, 19 декабря, в Берлине переговорах стороны согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который предстояло согласовать на высшем уровне.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом».