Министерство экономики ФРГ отдало компанию Gazprom Germania под попечительское управление Федерального сетевого агентства. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, передает ТАСС.

«Попечительское управление до 30 сентября будет осуществлять Федеральное сетевое агентство», — сказал министр, называя это «временной регулировкой».

По его словам, этим решением правительство Германии «делает все необходимое, чтобы обеспечить энергобезопасность» страны.

Группа «Газпром» прекратила свое участие в Gazprom Germania и всех принадлежащих ей активах, в числе которых Gazprom Marketing & Trading Ltd, 31 марта.