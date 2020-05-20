Газовый перевал: Москва показала Пашиняну, что не намерена церемониться с его капризами

Перед Арменией все более остро стоят проблемы энергетической безопасности, сопряженные со спецификой геополитического положения страны, имеющей всего два действующих наземных выхода во внешний мир — через Грузию и Иран. Ситуация отягощается тем, что Армения не обладает энергоресурсами, не считая устаревшей Мецаморской АЭС. К тому же на армянском рынке хозяйничает «Газпром Армения» — дочерняя компания газового гиганта России со 100%-м российским капиталом.

Еще в 2018 году завершился газовый контракт между Арменией и Россией, по которому газ поставляется в республику по цене 150 долларов за тысячу кубометров. Армения рассчитывала получить от России очередную скидку на газ в 2019 году, речь шла о 140 долларах за тысячу кубометров.

При этом Россия за последние годы уже 2 раза снижала цену на природный газ для Армении — в 2015 году с 189 до 165 долларов, чтобы компенсировать спад армянского драма и в 2016 году — до 150 долларов. Однако в конце 2018 года Армения возобновила активные переговоры по цене на газ по новому контракту. 31 декабря 2018 года было подписано соглашение, согласно которому цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года выросла со 150 до 165 долларов. При этом внутренние тарифы для населения Армении остались прежними. Еще в тот период премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивал, что вопрос газовых тарифов необходимо решать в рамках ЕАЭС, поскольку речь идет об общем экономическом пространстве.

В стремлении добиться снижения цены на российский газ у Армении появился союзник – Беларусь. 31 марта текущего года лидеры Беларуси и Армении провели телефонные переговоры, в ходе которых, по сути, скоординировали свои действия по диалогу с «Газпромом» по вопросам цены на газ. В официальном пресс-релизе администрации президента Беларуси было отмечено, что «Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствует мировому уровню и складывающейся ситуации в целом». В тот же день вице-премьер армянского правительства Мгер Григорян отправил письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой начать переговоры о снижении цены.

Инициатива вице-премьера была обусловлена влиянием коронавируса на экономику с учетом прогнозов и текущей ситуации с энергоресурсами на мировых рынках, включая ситуацию с ценами на рынке нефти и газа.

В свою очередь, «Газпром Армения» обратился 1 апреля с заявкой на пересмотр тарифа на природный газ, предоставляемый армянским потребителям. Согласно заявке, «Газпром-Армения» предлагает упразднить действующий льготный тариф для социальных слоев населения, повысив его, а для остальных потребителей, наоборот, понизить, и привести его к единому показателю. А 16 мая в ходе онлайн пресс-конференции Пашинян отметил, что сейчас, в условиях связанной с коронавирусом кризисной ситуации, не лучшее время для повышения цены на российский газ для Армении.

Кульминацией газового спора между Арменией и Россией стало заседание Высшего Евразийского экономического совета, состоявшегося 19 мая, в ходе которого Пашинян поднял вопрос о необходимости формирования в ЕАЭС общего рынка энергоресурсов и единого похода к образованию цен на газ.

В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения.

«Пока такой уровень интеграции не достигнут, цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал», — цитировало Путина агентство «Интерфакс».

Умело посадив на место Пашиняна, российский президент дал понять основное решение проблемы цены на газ для Армении лежит исключительно в контексте российско-армянских отношений. Данный вопрос является своего рода показателем отношения Кремля к правительству Пашиняна – нет скидки на газ, значит, армянский премьер не устраивает Россию. Выше отмечалось, что Россия дважды понижала цены на газ для Армении. Полагаем, что Россия в состоянии снизить и в этот раз, однако это обстоятельство Пашинян автоматически припишет в свою пользу для увеличения рейтинга.

В настоящее время стоимость российского газа, поставляемого в Армению, в 2,8 раза дороже, чем Европе. По состоянию на первый квартал 2020 года средняя цена российского газа, поставляемого в Европу (на границе), составляет около 87 долларов. А на границе Армении цена составляет 165 долларов (почти в два раза дороже, чем в Европе). При этом обесценивание российского газа в Европе началось еще до пандемии коронавируса. В третьем квартале 2019 года российский газ в Европе стоил уже намного дешевле, чем в Армении, а в апреле 2020 года цена составляла около 59 долларов за тысячу кубометров.

Хотя на недавней онлайн пресс-конференции Пашинян оценил российско-армянские отношения как «блестящие». «Я продолжаю оценивать армяно-российские отношения как блестящие, так как они имеют стратегическую и историческую глубину и контекст… Моя оценка остаётся и продолжит оставаться прежней», — заявил он.

Несмотря на выраженный оптимизм премьера, в самой Армении не является секретом, что вот уже несколько месяцев как в армяно-российских отношениях уже наличествуют конкретные проблемы, которые стали рычагом давления Москвы на Ереван. В последнее время Россия нанесла чувствительные удары по Армении. Среди них можно отметить заявление главы МИД Сергея Лаврова о том, что власти Армении продолжают переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе конкретного документа. Пашинян это отрицал последние два года. Фактически, Лавров этим заявлением дал повод для критики Пашиняна со стороны оппозиции и своих сторонников.

По случаю Дня Победы – 9 мая у Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся телефонный разговор, Пашинян подобной чести не удостоился. Администрация президента России очень четко демонстрирует истинное место Пашиняна — с его премьерским статусом он может выйти только лишь на российского премьера.

В период пандемии коронавируса актуальным в двухсторонних связях остается вопрос деятельности американских биологических лабораторий в Армении, где, согласно российским источникам, проводятся серьезные испытания биологических материалов. Посредством армянского МИД было заявлено, что граждане какой-либо другой страны не могут ступить туда ногой, так как эти лаборатории принадлежат Армении, хотя российские СМИ утверждали, что американцы имеют беспрепятственный допуск на эти объекты.

Вдобавок к этому Москва продолжает внимательно следить за судебными процессами по делам экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. А действия российских правоохранительных органов по делу о контрабанде сигарет, доказавшие, что за этим преступлением стоят непосредственно члены семьи Никола Пашиняна — Анна Акопян, Сипан Пашинян, Грачья Акопян, говорят о том, что Москва решила всерьез взяться за армянского премьера. У Пашиняна оставалась надежда добиться скидки на цену по газу, но Путин лишил его и этого шанса. Тем самым, Москва умело показала неопытному Пашиняну, что не намерена церемониться с его капризами. По существу, над Пашиняном продолжают сгущаться тучи, и даже слышны раскаты предстоящего грома.