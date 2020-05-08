Гастролеры вернутся в Баку осенью

Активная концертная жизнь Баку возобновится лишь осенью. В это же время в Баку начнут возвращаться и гастролеры.

Как сообщает #, даты для большинства шоу уже определены. При этом, ряд концертов организаторам приходилось переносить из-за карантина, вызванного пандемией Сovid-19, по несколько раз.

К примеру, такая участь постигла народных артистов Азербайджана Рою и Мири Юсифа. Свою новую сольную программу NAZLI Роя намеревалась приурочить к Женскому празднику 8 марта. Затем трехдневный марафон ее выступлений был перенесен на май, однако теперь на сцену певица выйдет лишь 2, 3 и 4 октября. Концерт, как и планировалось, состоится в Бакинском конгресс центре.

Перенес на осень свои планы и певец Мири Юсиф. Его встреча с поклонниками состоится 18 октября в Baku Crystal Hall. Артист готовит яркое шоу и обещал обновить ранее запланированную программу, сделав ее еще более грандиозной.

Пандемия дважды перенесла долгожданный концерт в Баку Зейнаб Ханларовой. Живая легенда азербайджанской эстрады – народная артистка СССР и Азербайджана должна была выступить в марте, затем концерт перенесли на май, и наконец, на ноябрь.

Безусловно, это будет особенный концерт, как для самой певицы, так и для ее почитателей. И состоится он ровно за месяц до 84-го дня рождения звезды — 28 ноября. Место встречи – Бакинский конгресс центр. Напомним, что в настоящее время певица проживает в США.

Гастроли звезд зарубежной эстрады в Баку также возобновятся осенью.

Уже известно, что в октябре в Баку выступят Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Бюлент Эрсой, Марк Мартел и др.

10 октября фронтмен трибьют-группы Queen Extravaganza Марк Мартел подарит бакинцам свое уникальное трибьют шоу. Концерт состоится в Бакинском конгресс центре. Марк Мертел – лучший в мире «подражатель» великого Фредди Меркьюри. Шоу — «The Queen Extravaganza» он привезет бакинцам в рамках мирового тура. Именно Мартел записал часть вокальных партий Фредди Меркьюри для байопика о становлении группы Queen «Богемская рапсодия».

14 октября в Центре Гейдара Алиева состоится концерт Кристины Орбайкате, а 24 октября бакинцев ждет встреча с дивой турецкой эстрады Бюлент Эрсой, шоу которой будет представлено на сцене Бакинского конгресс центра. Бюлент Эрсой — одна из самых влиятельных и уважаемых фигур турецкого шоу-бизнеса. Турецкие СМИ пишут, что в ифтар она занимает почетное место за столом президента Турции.

Еще одни яркие представители турецкой сцены – рокеры из группы Mor ve Ötesi выступят в Баку 6 ноября, в Elektra Events Hall. Группа известна своими политизированными текстами. Представляла Турцию на конкурсе «Евровидение» в 2008 году, заняв 7 место.

25 ноября в Elektra Events Hall выступят любимчики молодежи – дуэт наших соотечественников из Москвы Рауф и Фаик, прославившиеся хитом «Детство».

29 ноября в Бакинском конгресс центре состоится перенесенный ранее концерт Валерия Меладзе.