Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл объявил в своих соцсетях об уходе из мадридского «Реала».

«Мечта действительно стала явью и даже больше. Быть частью «Реала» и достичь всего, что мы достигли, — невероятный опыт, и я никогда этого не забуду. Это было честью для меня», — написал Бэйл.

Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма». В составе «Королевского клуба» он стал трехкратным чемпионом Испании, обладателем национального Кубка, пятикратным победителем Лиги чемпионов и четырехкратным победителем Клубного чемпионата мира. Сезон-2020/21 он провел в аренде в «Тоттенхэме».