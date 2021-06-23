Четкое следование своим национальным интересам, выверенная, конструктивная, при этом твердая позиция – краеугольные камни азербайджанской внешней политики в ее новейшей истории. Этот путь уже начинает приносить зримые плоды на международной арене. Благодаря кропотливой работе в данном направлении страна становится логистическим хабом транснациональных масштабов, центром торговли и желанным партнером для многих государств.

Подобное было бы невозможно без четкой координации имеющихся ресурсов, находящихся в распоряжении руководства страны. При этом целесообразно подчеркнуть, что на фоне пандемии, мирового экономического кризиса, а также второй карабахской войны умелое государственное управление проявилось особенно ярко.

Например, антикризисные меры поддержки ключевых отраслей экономики, бизнеса и населения позволили избежать роста цен, сохранить волатильность национальной валюты и накопить ресурсы для реализации крупных инфраструктурных проектов, что в перспективе позволит вывести торговый потенциал страны на качественно новый уровень.

Отдельного внимания, безусловно, заслуживает увеличение в обозримом будущем товарооборота с Востока на Запад при условии открытия Зангезурского транспортного коридора. Армянское руководство, не гнушающееся методами откровенного саботажа, постепенно приходит к пониманию бесперспективности провокаций в приграничье и обоюдовыгодному значению проекта, который откроет новые возможности для транзита грузов из Китая, России, Турции и стран Европы.

По данным Центра Анализа Экономических Реформ и Коммуникаций Азербайджана, разблокировка транспортных связей поможет стране увеличить экспорт на $710 млн. Баку сэкономит ещё и $10 млн., которые ежегодно тратит на субсидирование авиарейсов Баку — Нахчыван. Открытие железной дороги позволит наладить прямые поставки газа, в обход транзитных государств. Экспертное сообщество положительно оценивает инфраструктурные проекты Баку, что уже сказалось на росте национального ВВП в первом триместре 2021 года и положительных ожиданий от результатов полугодия.

При этом нельзя недооценивать роль России в процессе разблокировки торговых путей. Именно позиция Москвы отрезвляюще действует на реваншистов в Ереване.

Дело в том, что в Москве прекрасно понимают преимущества от развития торгового сотрудничества на южном направлении при посредничестве Баку. Понимают и видят прекрасные возможности к расширению взаимодействия.

Уже в первом квартале текущего года стороны нарастили товарооборот до 680 млн. долларов, что на 3,5% больше соотносимого периода года прошлого. При этом заключается колоссальное количество сделок (от оборудования нефтеперерабатывающей промышленности, до открытия производства автомобилей «ГАЗ», вертолетного сервисного центра, фармацевтических комплексов, а также сельскохозяйственного машиностроения).

Безусловно, такое партнерство должно быть подкреплено надлежащей транспортной сетью с соответствующей пропускной способностью.

В этой связи возникает вопрос развития концепции международного транспортного коридора «Север-Юг». Основные преимущества данного маршрута перед другими (в частности перед морским торговым путем через Суэцкий канал) – это сокращение расстояния перевозок и снижение их себестоимости по сравнению с конкурирующими инфраструктурными проектами. Именно благодаря этому маршруту Азербайджан и Россия в 2020 году в условиях пандемии не допустили существенного товарооборота.

Однако тут не все так однозначно: данный маршрут предполагает участие Ирана, как одного из ключевых акторов логистической цепочки с выходом к Персидскому заливу. При этом все упирается в вопрос возведения железнодорожной магистрали Астара-Решт-Казвин, которая соединит транспортные системы России, Азербайджана и Ирана. Тегеран же не спешит завершить проект, отдавая предпочтение другим геополитическим задачам.

Мина Гусейн, специально для #