Армянский археолог Гамлет Петросян назвал преднамеренным шагом то, что Армения, армянские города и армянские специалисты остались вне рамок научной конференции «Cities on the Edge: Exploring Late Antique urbanism in the Southern Caucasus (AD 300–600)» («Города на рубеже: Изучение урбанизации на Южном Кавказе периода поздней античности (300-600 годы)»).

Конференция пройдет в октябре в Дании.

«Я считаю это одним из проявлений нынешнего политически организованного армяно-азербайджано-турецкого конфликта, делаются попытки внести политику в сферу науки… Азербайджан часто представляет Кавказ как не армянский, упоминает, что армяне пришли позже, что в Карабахе вообще не было армян и так далее. Кажется, что эта идеология распространилась на историю, прошлое, память, и одним из свидетельств чего является эта конференция, которая пытается выявить города Южного Кавказа 3-6 вв., не включая Армению, армянские города», — подчеркнул Петросян.

Петросян недоволен реакцией Азербайджана на вывоз им из Агдама археологических материалов, найденных в ходе незаконных раскопок на оккупированной территории Агдамского района. «Напомню полуграмотным пропагандистам агрессивного государства, что археологические раскопки в «Тигранакерте» проводились по официальному приглашению и с разрешения властей «Арцаха»… Напомню, что азербайджанские археологи, работавшие на этой территории в 60-80-е годы прошлого века, не видели археологических следов старого города. Я призываю их не завидовать тому, что они не смогли найти», — сказал Петросян.

Saxta.info разбирался, что в словах руководившего много лет незаконными раскопками в оккупированном Агдаме Гамлета Петросяна правда, а что ложь.

Действительно, в октябре этого года в Дании пройдет международная научная конференция («Cities on the Edge: Exploring Late Antique urbanism in the Southern Caucasus (AD 300–600)»), организованная Орхусским и Оксфордским университетами. Пройдет она в музее Moesgaard датского города Хёйбьерг (пригород Орхуса) и соберет видных ученых-кавказоведов и албановедов из разных стран мира.

Судя по информации с сайта конференции, среди докладчиков действительно нет представителей Армении.

Это единственная правда, которая прозвучала в устах Гамлета Петросяна.

За несколько дней до завершения 44-дневной войны работники так называемого «музея Тигранакерта» вывезли в Армению все археологические материалы, собранные за годы незаконных раскопок.

Гамлет Петросян называет это «спасением», хотя налицо кража и нарушение международных норм. Археолог и не скрывал факта хищения исторических ценностей и выставил соответствующие фото на своей странице в Facebook. По данному факту представители научных кругов Азербайджана обратились в Генпрокуратуру . Генеральная прокуратура рассмотрела обращение научных сотрудников Института археологии и этнографии НАНА о проведении армянами незаконных археологических раскопок на территориях Азербайджана, разграблении памятников материального и культурного наследия Азербайджана

Институт археологии и этнографии при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) обратился в Генеральную прокуратуру АР в связи с незаконными раскопками и расхищением исторического наследия на ранее оккупированных территориях республики. Отмечено, что с 2005 года группа сотрудников Института археологии и этнографии Академии наук Армении проводила разведывательные работы в Агдамском районе, вблизи крепости Шахбулаг. Данная группа под руководством заведующего кафедрой культурологии Ереванского государственного университета Гамлета Петросяна с 2006 года вела незаконные раскопки. За 14 лет они разворошили останки древнего азербайджанского города, заявив, что нашли подтверждение существования так называемого оплота армянской цивилизации — города «Тигранакерт», якобы существовавшего много веков назад.

Уже в 2009 году на этом участке был сформирован заповедник «Тигранакерт». А в 2010 году в крепости Шахбулаг, принадлежащей Карабахскому ханству, армянские ученые незаконно открыли «Тигранакертский археологический музей». Туда же были перенесены находки, ранее сделанные в окрестностях крепости. После освобождения азербайджанских земель сам Петросян на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал запись, что все образцы материально-культурного наследия были вывезены из музея в Армению, отмечают автора обращения.

Тем самым армянская сторона нарушила закон Азербайджанской Республики от 1998 года «Об охране памятников истории и культуры», Протокол от 1999 года к Гаагской конвенции 1954 года «О защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта» (Армения является участником этого Протокола). Также нарушены требования Европейской конвенции от 1992 года «Об охране археологического наследия».

Спустя несколько часов после того, как обращение поступило в Генпрокуратуру, следственные органы возбудили уголовное дело по указанным фактам.

Армяне со своей стороны тоже пытались делать шаги. Так, в ноябре в российской прессе было опубликовано обращение главы армян России Ары Абрамяна к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить «армянские» памятники в Нагорном Карабахе. Среди них упомянут и пресловутый «Тигранакерт».

Но Путин ничем не смог помочь армянам, потому что на стороне Азербайджана было международное право. Давайте посмотрим.

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта это первый международный договор, который сосредоточен исключительно на этой теме. Первый протокол был принят одновременно с Гаагской конвенцией 14 мая 1954 года. Первый протокол к конвенции запрещает вывоз движимых ценностей с оккупированной территории, а также требует их возврата на исходную территорию по завершении военных действий. Государства-участники обязаны предотвращать вывоз такого имущества, могут быть обязаны выплатить возмещение государствам, имущество которых было вывезено во время военных действий.

Конвенция «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» была подписана в ноябре 1970 года. Согласно документу, культурными ценностями считаются в том числе археологические находки (включая обычные и тайные) и археологические открытия.

Таким образом, становится очевидно, что действия Гамлета Петросяна носят незаконный характер, так как нарушают как азербайджанское законодательство, так и международные правовые акты.

Петросян утверждает, что «археологические раскопки в «Тигранакерте» проводились по официальному приглашению и с разрешения властей «Арцаха»», что является надуманным тезисом, потому что так называемая «НКР» не была признана миром и не является легитимным образованием. За тридцать лет своей «независимости» (незаконно объявлена в сентябре 1991 года) сепаратистское образование не признала ни одна страна. В том числе оно не признано и самой Арменией. Ожидалось, что первым государством, признавшим «НКР», станет Уругвай. Но, не случилось.

Между тем, Совет безопасности ООН, Генеральная ассамблея ООН, Совет Европы и ряд других международных организаций так и не признали самопровозглашенную «НКР» и не раз высказывались в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Эта позиция закреплена в соответствующих четырех резолюциях Совбеза. ООН, НАТО, Евросоюз, Совет Европы, ОБСЕ, ОИС и ГУАМ не считают легитимными проводимые в Карабахе выборы в органы власти и, соответственно, не считают легитимными сами эти власти.

Отсюда вывод: нелегитимное образование не может выдавать разрешений на проведение археологических работ на территориях суверенного государства, под юрисдикцией которого они находятся.

Следовательно, Гамлет Петросян вел раскопки незаконно. Более того, его страна — Армения присоединилась, как отмечено выше, к протоколу международной конвенции о запрете на проведение раскопок на территории, захваченной в ходе военного конфликта, но повсеместно его нарушала.

Теперь о том, есть ли причина для зависти азербайджанских археологов.

В 1965 году заведующий отделом энеолита и бронзы Института археологии и этнографии, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАНА профессор Идеал Нариманов в ходе археологических раскопок в Агдамском районе сделал сенсационную находку. Вблизи Агдама им было найдено поселение эпохи энеолита, названное по названию местности Чалагантепе.

Согласно радиоуглеродному анализу, возраст поселения датируется I-й половиной 5-го тысячелетия до н. э. В открытом с 1983 года в городе Агдам «Музее хлеба» самыми древними экспонатами были находки из Чалагантепе.

Руководитель Карабахской археологической экспедиции, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Хагани Алмамедов с 2008 года продолжил раскопки на данной территории. Археологи начали раскопки буквально в двух км от оккупированной зоны, вблизи с Шахбулагом и пресловутым «Тигранакертом». Оказалось, что обнаруженное армянами городище — это продолжение найденного Наримановым древнего поселения Исмаилбей (прежнее название Чалагантепе). В 2 км от буферной зоны под холмом Исмаилбейли-тепе экспедиция наших археологов раскопала город возрастом 7000 лет.

Исмаилбей – условное рабочее название. За первые три года раскопок нашими археологами было обследовано 400 кв. метров, но и этого достаточно, чтобы утверждать: этот город — событие в мировой археологии. Найден город-крепость, под защитой которого началось продвижение из Месопотамии мастеров передовой металлургии на Кавказ, далее в Крым и Южную Европу. Иcмаилбей создан в период так называемой неолитической революции. Скоро он станет Меккой для специалистов по неолитической революции. Хагани Алмамедов планирует в 2021 году раскопать еще 1000 кв. м. Судя по великолепной сохранности строений, Исмаилбей процветал на протяжении минимум 3000 лет, и за этот период не был подвергнут разрушению.

В начале декабря группа исследователей во главе с директором Центра истории Кавказа, историком Ризваном Гусейновым при поддержке министерства культуры и министерства обороны Азербайджана побывала в освобожденном Агдамском районе.

«Побывав на месте раскопок, мы наконец смогли разобраться, что же армяне назвали «Тигранакертом». Это — постройки общественного назначения, располагавшиеся вблизи крепости и имевшие к ней прямое отношение. Поняв, что находки не могут в первозданном состоянии быть приписанными армянам, фальсификаторы придали им соответствующий вид, пытаясь выдать за античные.

А что мы видим на самом деле? На самом деле мы видим, вероятно, остатки средневекового восточного хамама и овдана. Обнаруженные в результате раскопок сооружения имеют характерные очертания. Но армянских горе-ученых это не остановило, и развалины были названы христианским храмом V-VI вв.», — сказал Гусейнов.

Городище Исмаилбей — самое древнее поселение на территории Кавказа. Ему 7 тысяч лет. Пробы кирпичей были отправлены в лаборатории Израиля и Японии с целью уточнения возраста находки, и именно зарубежные специалисты датировали образцы пятым тысячелетием до нашей эры.

Таким образом, единственной правдой в сказанном Гамлетом Петросяном является информация о неприглашении армянских ученых на конференцию в Дании. Все остальное же — домыслы. Кроме того, в действиях Петросяна содержится состав преступления.

Saxta.info приходит к выводу, что заявление армянского археолога Тиграна Петросяна не соответствует действительности.