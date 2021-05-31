Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали Данию и США разъяснить скандал со шпионажем. Слежка за союзниками недопустима, заявил французский лидер в ходе германо-французского министерского совета, проходящего в виртуальном формате в понедельник, 31 мая. Берлин и Париж ожидают полной открытости от датской и американской стороны, подчеркнул Макрон.

Глава германского правительства тоже указала на недопустимость «шпионажа за друзьями». Берлин «успокоен» позицией властей Дании, которая является «хорошей основой для установления доверительных отношений в дополнение к разъяснению фактов», добавила Меркель.

Официальный Копенгаген уже отмежевался от причастности к шпионажу. Систематическое прослушивание близких союзников неприемлемо, заявила министр обороны Дании Трине Брамсен.

Рабочая группа Службы военной разведки Дании (FE) ранее заключила, что Агентство национальной безопасности (АНБ) — подразделение Минобороны в составе разведсообщества США — шпионило за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции, включая канцлера ФРГ. Выводы экспертов, охватывающие период с 2012 по 2014 годы, опубликовал ряд европейских СМИ. По данным расследователей, американская сторона перехватывала смс-сообщения, телефонные звонки и иную информацию по датским подводным коммуникационным кабелям, пользуясь сотрудничеством с военной разведкой Дании. (DW)