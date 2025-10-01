1 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Премьер-министра Дании Метте Фредериксен и Президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты прибыл с рабочим визитом в эту страну для участия в 7-м Саммите Европейского политического сообщества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Копенгагена Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали официальные лица.

В тот же день Ильхам Алиев принял участие в приеме, который был дан в Копенгагене от имени Короля Дании Фредерика X и Королевы Мэри Элизабет.