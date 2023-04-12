В атмосфере общественно-политической прослойки России сегодня витают исконное русское «авось» и приобретенное — «как все хорошо начиналось».

Не ожидавшие жесткого отпора украинцев, которые защищают свою Родину до последней капли крови, российские оккупанты почти одновременно отказались от засевших в мозгу русского мужика вышеупомянутых постулатов удачи.

«Авось» дал сбой, «как все хорошо начиналось» грозит закончиться другим расхожим выражением: «сколь веревочке не виться, а конец всегда найдется».

Вот уже как год с лишним российский политический истеблишмент, военное руководство, часть народа, которая готова отдать свои жизни (вольно или невольно, за деньги или по дурости – другой вопрос) пребывают в состоянии шока.

Действительно, как же так: все это время российское руководство внушало своим гражданам мысль, покрытую плесенью еще с советских времен: от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Заменив, Красную на российскую.

Только в нынешних реалиях тезис о могучей армии первой половины XX века порядком устарел. Даже не доходя до Балтийского моря, не говоря уже о британских морях.

Тем не менее, российский народ, пока не созревший для «бессмысленного и беспощадного бунта», руководствуется другим назиданием великого поэта Пушкина: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад».

Только высшее военно-политическое руководство, в отличие от простых граждан, не собирается заниматься самообманом. Прекрасно осознавая нелегкую ситуацию, сложившуюся в результате собственной военной авантюры, оно ищет способы оправдать свои неудачи.

Естественно, провал на «доблестную» армию и ее командование не спишешь, а потому необходимо найти «истинных виновников». Как вы понимаете, ими оказались «предатели» России.

Причем, что ни имя, то знаменитость. Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Александр Невзоров и сотни других представителей эстрады и интеллигенции.

И вот на днях в список «изменников родины» включили и безобидную «Верочку» из «Служебного романа». То есть, народную артистку Лию Ахеджакову.

Она и ранее была замечена в нездоровом интересе к миру и «преступным образом» выступала против войны в Украине.

Так, еще в прошлом году Лия Ахеджакова заявила, что два народа поссорились из-за президента РФ Владимира Путина, из-за его комплексов и страхов.

«Если только на мгновение вдуматься в ситуацию: из-за одного человека, который решил таким кровавым методом ублажить себя, дать людям страдание из-за каких-то собственных комплексов, страхов и прочего, навеки поссорились два, некогда, дружеских народа, которые бок о бок сражались с фашистско-нацистской нечистью. А сегодня потомки тех, кто погибал ради мира во всём мире, устраивают ещё одну кровавую бойню, убивая женщин и детей, стариков и просто мирных жителей, которые ничего не сделали России», — сказала она.

Согласитесь, что такие крамольные речи, по российскому мерилу справедливости, категорически не соответствуют «патриотическому духу», и попахивают «предательством». И довольно странно, что столь «опасный элемент», как Лия Ахеджакова, до сих пор находится на свободе.

Но эту досадную «оплошность» решил исправить глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он попросил генпрокурора Игоря Краснова признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в ее отношении несколько уголовных дел.

Бородин попросил привлечь Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена»), 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

Кроме того, он предложил лишить Ахеджакову наград и почетных званий из-за проукраинских высказываний и критики т.н. спецоперации России в Украине.

Мы не привыкли доверять слухам и опираться на фейки, но в интернете о Виталии Бородине есть немало интересных эпизодов его жизни. Помимо того, что он профессиональный «стукач», так к тому же Бородин не прочь побаловаться и кокаином.

Впрочем, повторимся, это не факт, и если Бородин на свободе, да еще и занимает такую не последнюю должность, то он не несет никакой уголовной ответственности. Хотя, исходя из нынешних российских реалий, это как раз и неудивительно.

А что касается травли Ахеджаковой, то, как бы это ни было прискорбно, думается, что ей следует на всю эту мышиную возню вокруг себя взглянуть глазами Верочки и недовольно-отрешенно произнести: «Гад какой»…