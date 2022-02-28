27 февраля 2022 года посольство Азербайджана в Украине распространило информации об убийстве граждан Азербайджана Неймата Исмаилова, Рагима Исмаилова и Габиля Исмаилова в результате обстрела колонны машин, пытавшихся выехать из Одессы, диверсионной группой.

Как нам удалось выяснить, Рагим и Неймат Исмаиловы являются братьями. А Габиль — сын Рагима Исмаилова. Все погибшие уроженцы села Текегая Кельбаджарского района.

Как сообщил нам брат покойных Рагима и Неймата Исмаиловых Гачай Исмаилов, никакого обстрела со стороны диверсионной группы не было. «Мои братья и племянник занимались торговлей на Одесском рынке.

Во время военных действий азербайджанцы, торгующие на рынке, решили выехать из Украины в Молдову. Был организован караван из нескольких грузовых автомобилей. По дороге их остановили бандиты, одетые в военную форму. Они стали грабить азербайджанцев. Габиль попытался бежать, но был убит бандитами. Бандиты также застрелили Рагима и Неймата. Мы надеемся, что министерство иностранных дел Азербайджана выяснит, кем были эти бандиты, и сделает все возможное для их наказания», — сообщил нам Гачай Исмаилов.

Местные СМИ отмечают, что в результате обстрела еще четверо граждан Азербайджана получили ранения. На место прибыла украинская полиция, тела были доставлены в морг, а пострадавшие госпитализированы. Отмечается, что состояние пострадавших удовлетворительное.

Ранее, 27 февраля около 9 часов утра в центре Харькова был застрелен гражданин Азербайджанской Республики Гошгар Мамедов, 1987 года рождения.

Отметим, что украинские власти неоднократно предупреждали о том, что в различные области Украины просочились российские ДРГ, одетые в гражданскую одежду или в форму ВСУ. Так, что МИД Азербайджана еще предстоит уточнить у украинских коллег детали данных кровавых инцидентов.