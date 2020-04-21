ГА ООН приняла резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

«ГА ООН призывает страны-члены и других соответствующих игроков немедленно принять меры для недопущения… спекуляции, создания неоправданных запасов, что может помешать доступу к безопасным, эффективным, недорогостоящим препаратам, вакцинам, средствам индивидуальной защиты, медицинскому оборудованию, которые могут потребоваться для эффективной борьбы с COVID-19», — говорится в документе.(РИА Новости)