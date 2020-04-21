ГА ООН приняла резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Все страны-члены Генассамблеи ООН поддержали резолюцию, призывающую не допустить случаев спекуляции вакциной от коронавируса, которую предполагается создать.
Как отмечается в документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, ГА подтверждает основную роль системы ООН в координации глобальных усилий по контролю за распространением коронавируса. Согласно тексту, страны ГА ООН отмечают ключевую роль ВОЗ в борьбе с корнавирусом.
В документе сказано, что ГА ООН просит генсека организации определить подходы к оперативному расширению производства и укреплению цепей поставок для обеспечения справедливого, прозрачного, равного, своевременного доступа к распространению превентивных инструментов, лабораторного тестирования, реагентов и основных предметов медицинского назначения.