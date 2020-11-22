G20 намерена финансировать равное распределение вакцин от коронавируса

Лидеры стран Группы двадцати (G20) на онлайн-саммите в воскресенье намерены взять на себя обязательства о финансировании справедливого распределения по всему миру вакцин и медикаментов от коронавируса, а также тестов на коронавирусную инфекцию, чтобы помощь получили и более бедные страны. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на проект коммюнике G20.

«Мы не пожалеем усилий и предоставим всем людям доступ [к ним] на справедливых и приемлемых условиях в соответствии с обязательствами членов по стимулированию инноваций. Мы признаем массовую вакцинацию мировым общественным благом», — говорится в проекте документа.

Кроме того, мировые лидеры намерены заявить о стремлении лучше подготовиться к любой возможной пандемии в будущем. Они, как следует из проекта коммюнике, обязуются «содействовать глобальной готовности к пандемии, развивать механизмы предупреждения, обнаружения и реагирования», а также «непрерывно делиться актуальными, прозрачными и стандартизированными данными и информацией». (ТАСС)