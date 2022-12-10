Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст рассказал о конфликте с капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси после четвертьфинального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Marca.

Футболист заявил, что хотел пожать руку Месси в знак уважения, однако тот не захотел с ним коммуницировать. «Мой испанский не очень хорош, но он произнес грубые слова в мой адрес, и это разочаровывает меня. Я очень разочарован», — подчеркнул он.

Месси оскорбил Вегорста во время интервью после матча ЧМ-2022. «Что уставился, придурок? Иди отсюда», — сказал аргентинский нападающий сопернику. Он объяснил свое поведение тем, что Вегорст провоцировал команду до и во время матча.