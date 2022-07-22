Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался против ухода Роналду из клуба, передает «Би-би-си».

«Он легенда, его помощь для команды существенна. Очевидно, играть с ним очень приятно. Мы знаем качества Криштиану. И мы знаем, что он очень популярен», — сказал Варан.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «МЮ» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Этот факт влияет на желание португальца остаться в английской команде.

Роналду вернулся в «МЮ» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.