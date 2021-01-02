ФУ «Нефтчи» подписало соглашение о сотрудничестве с известной компанией

К числу компаний, поддерживающих профессиональный футбольный клуб «Нефтчи», подключилась еще одна.

Об этом говорится в информации на официальном сайте ФК.

Отмечается, что подписано соглашение о двухлетнем сотрудничестве между «Нефтчи» и компанией Catapult, занимающейся аналитикой спортивных результатов.

Согласно договоренности, во время домашних игр основного состава «Нефтчи» на стадионе будут установлены билборды с рекламной информацией о деятельности компании.

На принадлежащих клубу YouTube-канале «Neftçi TV» и страницах в соцсетях будет размещен логотип Catapult, а также предоставлены другие маркетинговые услуги.

Компания Catapult со штаб-квартирой в Мельбурне (Австралия) была основана в 2006 году. Она предоставляет технологии примерно 3 000 командам по 39 видам спорта в 137 странах.