Администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена прибегнуть к плану «максимального давления» на Иран, чтобы лишить его доходов, необходимых для разработки ядерного оружия и финансирования военизированных группировок в регионе. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Он [Дональд Трамп] решительно настроен возобновить стратегию максимального давления, чтобы как можно скорее обанкротить Иран», — приводит газета слова эксперта по нацбезопасности, знакомого с процессом перехода Трампа к власти.

По словам источников, переходная команда Трампа планирует в его первый день в Белом доме издать указы об ужесточении и введении новых санкций против Ирана, затрагивающих экспорт нефти. Эта мера будет применена с целью подтолкнуть Тегеран к переговорам с США и заключению нового ядерного соглашения, сообщили источники.

«Мы надеемся, что это станет стимулом для того, чтобы заставить их согласиться на добросовестные переговоры, которые стабилизируют отношения и даже когда-нибудь нормализуют их, но я думаю, что условия Трампа будут намного жестче, чем те, к которым готовы иранцы», — передает FT слова эксперта.

Штаб Трампа не предоставил комментарии, пишет издание.