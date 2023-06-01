ФСБ заявила о хакерской атаке на несколько тысяч телефонов российских дипломатов. Заражению подверглись айфоны сотрудников российских дипломатических служб в странах НАТО, в Израиле, Сирии и Китае, говорится в сообщении ведомства.

Подробности атаки не приводятся. Утверждается, что использовано неизвестное до этого программное обеспечение, использующее уязвимости в коде операционной системы iOS. В организации атаки обвинено американское Агентство национальной безопасности. В её отражении, как утверждается, участвовала, кроме ФСБ, российская Федеральная служба охраны.

ФСБ заявляет, что массовый взлом стал возможным благодаря сотрудничеству производителя телефонов iPhone Apple с американскими спецслужбами, никаких доказательств этому не приводится. Apple и АНБ на момент публикации новости не ответили на просьбу Reuters прокомментировать эту тему. (svoboda.org)