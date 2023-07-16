ФСБ России отчиталась о задержании в Москве и Рязанской области членов некой «неонацистской группировки» по подозрению в подготовке покушения на главного редактора прокремлёвского телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщают российские информагентства.

Спецслужба отмечает, что операция по задержанию проводилась в пятницу 14 июля. По данным ТАСС, речь идёт о группировке «Параграф 88». Её участники якобы по заданию спецслужб Украины «проводили разведку» около мест работы и проживания Симоньян и Собчак. За каждое убийство украинская сторона обещала заплатить по полтора миллиона рублей, утверждает ФСБ.

При обысках, по информации спецслужбы, оперативники нашли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, наручники, средства связи и «компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения».

Маргарита Симоньян сообщила в телеграме, что задержанные следили за ней и знали все её адреса. «Отдайте их бате моему на перевоспитание. Он из них сделает настоящих мужиков», — написала Симоньян к сообщению «РИА Новости» о том, что суд избирает меру пресечения задержанным.

Ксения Собчак также прокомментировала сообщение ФСБ: «Ну и серьёзно, про всю эту подготовку покушения. Если это всё правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то — это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких «но».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя сообщение о подготовке покушения на Симоньян и Собчак, заявил, что они «ни на что не влияют».

«Они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют», — заявил Подоляк в эфире телемарафона. Он также добавил, что Симоньян и Собчак «не играют какую-то важную роль в происходящем и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире». (svoboda.org)