ФСБ России задержала главаря татарстанского подразделения международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчина был задержан в Татарстане Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России.

Главарь террористического подразделения распространял среди россиян «воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям» и вербовал российских мусульман в ряды запрещенной организации.