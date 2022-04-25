«Задержаны неонацисты, готовившие по заданию Киева убийство известного российского журналиста Владимира Соловьева».

Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности России.

«ФСБ РФ совместно с СК задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечено, что в ходе обысков у них было изъято восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, поддельные паспорта, наркотики, националистическую литературу и атрибутику.