В Турции за последние две недели были задержаны 153 предполагаемых члена ИГИЛ.

Об этом в соцсети Х сообщил глава МВД Али Ерликая.

По его словам, подозреваемые были задержаны в рамках масштабной антитеррористической операции в 28 провинциях страны, включая такие крупные города, как Стамбул, Измир, Анталья и Бурса.

«Задержанные подозреваются в участии в деятельности ИГИЛ, финансировании связанных с ней псевдогуманитарных структур и распространении террористической пропаганды в соцсетях», — отметил А.Ерликая.