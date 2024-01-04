Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в иранском Кермане, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление боевиков.

Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани.

Как сообщает иранское агентство Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище. По последним данным, в результате двух взрывов погибли 84 человека, ещё 284 получили ранения.

Между тем, как сообщают СМИ, после того, как террористическая группировка взяла на себя ответственность за вчерашнюю атаку, началась активная переброска подразделений КСИР в провинцию Систан и Белуджистан на границе с Афганистаном.