Фрегат ВМС Ирана по ошибке потопил свой корабль

Фрегат Jamaran ВМС Ирана во время учений по ошибке потопил свой корабль. Как передает местное бюро АПА, об этом сообщил в Twitter директор политического отдела иранского информационного агентства «Тасним» Махди Бахтиари.

По его данным, трагедия произошла в Оманском заливе. Ракета, выпущенная с фрегата, попала во вспомогательное судно Konarak, которое в результате инцидента якобы затонуло. По словам журналиста, о количестве погибших и раненых данных не имеется.

Другой журналист Хамид Хаджипур заявил в Twitter о 40 погибших в результате инцидента: «В больнице Чабахар сообщили, что жертвами инцидента стали 40 человек. Найдены тела 22 погибших».

Официального подтверждения информации со стороны иранских военных пока нет.

| 2020-05-11T08:43:21+00:00 11 мая 2020, 10:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss