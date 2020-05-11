Фрегат ВМС Ирана по ошибке потопил свой корабль

Фрегат Jamaran ВМС Ирана во время учений по ошибке потопил свой корабль. Как передает местное бюро АПА, об этом сообщил в Twitter директор политического отдела иранского информационного агентства «Тасним» Махди Бахтиари.

По его данным, трагедия произошла в Оманском заливе. Ракета, выпущенная с фрегата, попала во вспомогательное судно Konarak, которое в результате инцидента якобы затонуло. По словам журналиста, о количестве погибших и раненых данных не имеется.

Другой журналист Хамид Хаджипур заявил в Twitter о 40 погибших в результате инцидента: «В больнице Чабахар сообщили, что жертвами инцидента стали 40 человек. Найдены тела 22 погибших».

Официального подтверждения информации со стороны иранских военных пока нет.