Французские полицейские отвергли обвинения в расизме

В Париже в пятницу, 12 июня, десятки полицейских вышли на протест против планов правительства по ужесточению борьбы с полицейским насилием. «Полиция свободна от расизма, она спасает жизни людей вне зависимости от их цвета кожи», — заявил в беседе с информагентством AFP один из участников демонстрации, член профсоюза полицейских.

Другой демонстрант в интервью телеканалу Franceinfo заявил, что безосновательные обвинения полицейских в расизме «задевают чувство собственного достоинства» и нарушают презумпцию невиновности. Первые акции протеста прошли вечером 11 июня в Лилле, Марселе и других городах Франции. Протестующие полицейские демонстративно складывали на землю наручники.

Несколько дней назад министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер объявил о новых мерах против проявлений расизма со стороны полицейских. В частности, он заявил о необходимости «систематического отстранения от должности» сотрудников полиции, которых уличат в расизме, а также запрете удушающего приема, который иногда применяется при задержании. (DW)